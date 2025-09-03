Συγκρούστηκαν δύο jet ski στο Ρέθυμνο - Τρεις συλλήψεις, στην εντατική 19χρονος

Σε τρεις συλλήψεις, προχώρησε το λιμεναρχείο Ρεθύμνου για τον τραυματισμό του 19χρονου στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ρεθύμνου, ενώ έκανε θαλάσσιο μοτοποδήλατο (Jet ski), μετά από σύγκρουση με άλλο θαλάσσιο μοτοποδήλατο, με χειρίστρια μια 18χρονη, το μεσημέρι της Τρίτης 2/9/2025.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται.
Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν η 18χρονη για παράβαση των άρθρων 314 Π.Κ. "σωματική βλάβη από αμέλεια" και 291 Π.Κ. "Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών" καθώς και δύο άνδρες 27 και 39 ετών, υπεύθυνοι εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι χειριστές στερούνταν των απαραίτητων αδειών χειριστή ταχυπλόου. Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας