Συγκρούστηκαν δύο jet ski στο Ρέθυμνο - Τρεις συλλήψεις, στην εντατική 19χρονος

Σε τρεις συλλήψεις, προχώρησε το λιμεναρχείο Ρεθύμνου για τον τραυματισμό του 19χρονου στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ρεθύμνου, ενώ έκανε θαλάσσιο μοτοποδήλατο (Jet ski), μετά από σύγκρουση με άλλο θαλάσσιο μοτοποδήλατο, με χειρίστρια μια 18χρονη, το μεσημέρι της Τρίτης 2/9/2025.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται.

Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν η 18χρονη για παράβαση των άρθρων 314 Π.Κ. "σωματική βλάβη από αμέλεια" και 291 Π.Κ. "Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών" καθώς και δύο άνδρες 27 και 39 ετών, υπεύθυνοι εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι χειριστές στερούνταν των απαραίτητων αδειών χειριστή ταχυπλόου. Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.