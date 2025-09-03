Νεκρός 74χρονος τουρίστας κατά τη διάρκεια κατάδυσης στην Κέρκυρα

Τουρίστας από τη Γερμανία, 74 χρονών, έχασε τη ζωή του, ενώ συμμετείχε σε οργανωμένη κατάδυση στη θαλάσσια περιοχή «Άγιος Ηλιόδωρος» Λιαπάδων Κέρκυρας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 2//9/2025, όταν ο αλλοδαπός τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του, κατά τη διενέργεια οργανωμένης κατάδυσης, σε επιχείρηση καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής. Στη συνέχεια, ανασύρθηκε από σκάφος της επιχείρησης στην ξηρά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με αρνητικά αποτελέσματα. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ κατασχέθηκε ο καταδυτικός εξοπλισμός.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας