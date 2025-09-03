Νεκρός 74χρονος τουρίστας κατά τη διάρκεια κατάδυσης στην Κέρκυρα

Τουρίστας από τη Γερμανία, 74 χρονών, έχασε τη ζωή του, ενώ συμμετείχε σε οργανωμένη κατάδυση στη θαλάσσια περιοχή «Άγιος Ηλιόδωρος» Λιαπάδων Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 2//9/2025, όταν ο αλλοδαπός τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του, κατά τη διενέργεια οργανωμένης κατάδυσης, σε επιχείρηση καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής. Στη συνέχεια, ανασύρθηκε από σκάφος της επιχείρησης στην ξηρά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με αρνητικά αποτελέσματα. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ κατασχέθηκε ο καταδυτικός εξοπλισμός.