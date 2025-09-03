Νεκρή γυναίκα που γέννησε μόνη της μέσα σε διαμέρισμα

Τραγωδία έλαβε χώρα μέσα σε διαμέρισμα στα Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γέννησε μόνη της, ωστόσο εντοπίστηκε νεκρή από τον σύζυγό της, με το έμβρυο δίπλα της.

Εντός του διαμερίσματος φέρεται να ήταν και τα άλλα παιδιά της οικογένειας.