Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Deree για το Συνέδριο Εγκληματολογίας

Συγκέντρωση έξω από το αμερικανικό κολλέγιο Deree σήμερα, από νωρίς το απόγευμα, από συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για τη συμμετοχή Iσραηλινών ακαδημαϊκών στο διεθνές συνέδριο Eurocrim 2025.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από τουλάχιστον 2 διμοιρίες των ΜΑΤ και αστυνομικούς της ΟΔΟΣ. Παράλληλα, έκλεισαν οι οδοί Αγίου Ιωάννου και Γραβιάς.

efsyn.gr - Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Υπενθυμίζουμε ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο με απόφαση της συγκλήτου αλλά και ο δήμος Αθηναίων απέσυραν τη στήριξη τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του BDS Greece: «Η Ακαδημαϊκή Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου, του τοπικού διοργανωτή του συνεδρίου, αποφάσισε την απόσυρση της αιγίδας του πανεπιστημίου από το συνέδριο EUROCRIM 2025 λόγω του ρόλου του στη συγκάλυψη εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ, του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας εναντίον 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Γάζα. Η απόφαση βασίζεται στη «μακρά ιστορία του πανεπιστημίου στην υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του φασισμού και στην καλλιέργεια του ακαδημαϊκού ήθους».

Η απόφαση έρχεται μετά από εκκλήσεις της Φοιτητικού Συλλόγου του Παντείου Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ) προς το πανεπιστήμιο να αποσύρει την υποστήριξή του προς το συνέδριο.