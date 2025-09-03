Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
31°C
32.0° 29.7°
2 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 26.6°
3 BF
49%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.0°
3 BF
75%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
64%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
57%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
25°C
25.3° 25.3°
2 BF
67%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.4° 24.4°
3 BF
27%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.3°
1 BF
52%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
28.6° 27.7°
4 BF
47%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 26.9°
4 BF
47%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
42%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.7°
0 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
65%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
47%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
2 BF
58%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 28.8°
4 BF
59%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
30°C
30.0° 30.0°
2 BF
21%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 25.3°
0 BF
49%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
58%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.7° 21.7°
2 BF
61%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου, 2025
διαδήλωση για το συνέδριο εγκληματολογίας
efsyn.gr - Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Deree για το Συνέδριο Εγκληματολογίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Συγκέντρωση έξω από το αμερικανικό κολλέγιο Deree σήμερα, από νωρίς το απόγευμα, από συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για τη συμμετοχή Iσραηλινών ακαδημαϊκών στο διεθνές συνέδριο Eurocrim 2025

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από τουλάχιστον 2 διμοιρίες των ΜΑΤ και αστυνομικούς της ΟΔΟΣ. Παράλληλα, έκλεισαν οι οδοί Αγίου Ιωάννου και Γραβιάς.

efsyn.gr - Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Υπενθυμίζουμε ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο με απόφαση της συγκλήτου αλλά και ο δήμος Αθηναίων απέσυραν τη στήριξη τους. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του BDS Greece: «Η Ακαδημαϊκή Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου, του τοπικού διοργανωτή του συνεδρίου, αποφάσισε την απόσυρση της αιγίδας του πανεπιστημίου από το συνέδριο EUROCRIM 2025 λόγω του ρόλου του στη συγκάλυψη εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ, του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας εναντίον 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Γάζα. Η απόφαση βασίζεται στη «μακρά ιστορία του πανεπιστημίου στην υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του φασισμού και στην καλλιέργεια του ακαδημαϊκού ήθους».

Η απόφαση έρχεται μετά από εκκλήσεις της Φοιτητικού Συλλόγου του Παντείου Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ) προς το πανεπιστήμιο να αποσύρει την υποστήριξή του προς το συνέδριο. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Deree για το Συνέδριο Εγκληματολογίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual