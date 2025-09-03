Περίεργος βανδαλισμός σε οθωμανικό μνημείο

Ερωτήματα για το πώς έγινε γνωστό το γεγονός πρώτα σε τουρκική ιστοσελίδα και μάλιστα συνοδεία φωτογραφιών, καθώς το τζαμί είναι περιφραγμένο με ψηλό φράχτη ● Συμπτωματικά, η υπουργός Πολιτισμού χθες βρισκόταν στον Νομό Σερρών και συγκεκριμένα στην Αμφίπολη, αλλά δεν έγινε κάποια δήλωση για το περιστατικό. Η κυρία Λίνα Μενδώνη, πριν από ενάμιση χρόνο, είχε δηλώσει εντυπωσιασμένη με το μέγεθος του μνημείου – δεύτερο μεγαλύτερο σε ευρωπαϊκό έδαφος και το πρώτο που χτίστηκε (1492) μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Ενας βανδαλισμός οθωμανικού μνημείου στις Σέρρες, που γεννά πολλά ερωτήματα, σημειώθηκε στο τζαμί Αχμέτ Πασά (Αγια-Σοφιά) μάλλον το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η επιλογή των βανδάλων να γράψουν συνθήματα σε άπταιστα τουρκικά αλλά και το γεγονός ότι, πριν καν το καταλάβουν στις Σέρρες, το γεγονός καταγράφηκε πρώτα σε τουρκική ιστοσελίδα συνηγορούν στη σκέψη ότι κάτι άλλο υποκρύπτεται πίσω από την ενέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημοσίευμα με τα συνθήματα πάνω στο τζαμί ήταν συνοδεία φωτογραφίας, η οποία αποδείκνυε ότι ήταν πολύ δύσκολο ένας απλός περαστικός να αντιλαμβανόταν τον βανδαλισμό, αφού το μνημείο είναι περιφραγμένο και το σημείο όπου γράφτηκαν τα συνθήματα δεν φαίνεται σε πρώτη ματιά. Το περιεχόμενο των συνθημάτων είναι άλλο αδιευκρίνιστο σημείο αφού, αν υποθέσουμε ότι είναι εύκολα κατανοητό το υβριστικό «Ουρήστε εδώ», αδιευκρίνιστη μένει η αναγραφή του ονόματος «Τσελεμπή», καθώς ο μόνος Τσελεμπή τον οποίο το ευρύ κοινό γνωρίζει είναι ο περίφημος Οθωμανός χρονογράφος και περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή (1611 μ.Χ.-1682 μ.Χ.) και το μόνο που έχει κάνει είναι να περιγράψει σε ένα από τα βιβλία του το τζαμί αυτό.

Το δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας

Γνώστες της τουρκικής έλεγαν παράλληλα στην «Εφ.Συν.» ότι όποιος έγραψε τα συνθήματα γνώριζε άπταιστα την τουρκική καθώς χρησιμοποίησε τόνους και σημεία στίξης οι οποίοι σε μετάφραση από το google δεν εμφανίζονται. Το πολύ καλό σερραϊκό ενημερωτικό σάιτ anexartitos.gr, που αποκάλυψε το θέμα, σε δημοσίευμά του σημειώνει ότι το τζαμί είναι στην αρμοδιότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Σερρών, δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό και είναι περιφραγμένο με ψηλό φράχτη, με αποτέλεσμα τα συνθήματα να μην είναι άμεσα ορατά από τον δρόμο. Απόδειξη, ότι για τις φωτογραφίες ο συνάδελφος Χρήστος Πλακιάς έπρεπε να χρησιμοποιήσει τηλεφακό!!!

Θυμίζουμε ότι πριν από ενάμιση χρόνο (Φεβρουάριος 2024) είχε επισκεφθεί τον χώρο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και είχε δηλώσει εντυπωσιασμένη με το μέγεθος του μνημείου - δεύτερο μεγαλύτερο σε ευρωπαϊκό έδαφος και το πρώτο που χτίστηκε (1492) μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η κ. Μενδώνη είχε υποσχεθεί ότι θα διαθέσει χρήματα για να μετατραπεί σε σύγχρονο μουσείο. (Η ονομασία του τζαμιού ως «Αγια-Σοφιά» δόθηκε από τους Σερραίους οι οποίοι το συνέκριναν λόγω του μεγέθους του με την Αγια-Σοφιά της Πόλης).

Χθες συμπτωματικά η κ. Μενδώνη βρισκόταν στον νομό Σερρών και συγκεκριμένα στην Αμφίπολη, αλλά δεν έγινε κάποια δήλωση για τον βανδαλισμό του τζαμιού. Σε ό,τι αφορά τα έργα στην Αμφίπολη, η υπουργός είπε ότι το μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό τέλη του 2027 με αρχές του 2028, ενώ, αναφερόμενη στη δυσαρέσκεια της τοπικής κοινωνίας για την πολύχρονη καθυστέρηση στην παράδοση του μνημείου, είπε ότι «τα μνημεία και τα ευρήματα καθορίζουν τον χρόνο συντήρησης, αποκατάστασης και έκθεσής τους και είναι αυτά που μας υπαγορεύουν και τον χρόνο παρέμβασής μας». Μόνο που μέχρι το 2019 άλλα έλεγε η Ν.Δ. και έκτοτε έχουν περάσει έξι χρόνια χωρίς κανείς να βγάλει φωνή διαμαρτυρίας…