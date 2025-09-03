Περί τρέλας ο λόγος

Από τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, καθηγητή Καρδιολογίας και βουλευτή Σάμου, λάβαμε επιστολή διαμαρτυρίας την οποία δημοσιεύουμε μαζί με την απάντηση του συντάκτη μας:

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Δημοσιεύθηκε στην έγκριτη ιστοσελίδα της εφημερίδας σας δημοσίευμα που με αφορά, με τίτλο: «Αντι-πολιτικό φάουλ Χριστόδουλου Στεφανάδη», που υπογράφει ο Δημοσιογράφος κ. Παλιούδης.

Με λύπη μου σας γνωστοποιώ ότι το Αρθρο είναι ανακριβές, προφανώς πιστεύω από κακή και μονόπλευρη ενημέρωση του Συντάκτη, ο οποίος, όπως απαιτεί η Δεοντολογία πιστεύω, θα έπρεπε να ζητήσει και τη δική μου άποψη ή τουλάχιστον να δημοσιεύσει ολόκληρη την ανάρτησή μου και όχι αποσπάσματα που του έδωσε, σκόπιμα προφανώς, ο τοπικός Δημοσιογράφος.

Η Αλήθεια είναι:

- Η ανάρτηση προήλθε μετά από διαδοχικές υβριστικές αναρτήσεις του τοπικού δημοσιογράφου, όπου συν τοις άλλοις, κατά απαράδεκτο και ρατσιστικό τρόπο, σχολιάζει χλευαστικά την ηλικία μου, ως απαγορευτικό παράγοντα για εμπλοκή στην Πολιτική.

- Στην ανάρτησή μου δεν αναφέρομαι ονομαστικά σε κανένα πρόσωπο. Απορώ πώς ο τοπικός Δημοσιογράφος αναγνώρισε τον εαυτό του!

- Σχετικά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους, επίσης δεν αναφέρομαι σε κανέναν ονομαστικά.

- Η γενική μου αναφορά σε θέματα υγείας αποτελεί σχόλιο σε όποιους επιδιώκουν να αναγάγουν την βιολογική ηλικία ως παράμετρο αποκλεισμού ενασχόλησης με τα κοινά.

Και βέβαια στην ανάρτηση επισημαίνω ότι υπάρχει η βιολογική ηλικία αλλά και η σωματική Υγεία, χωρίς να αναφέρομαι ονομαστικά σε κάποιον ή κάποιους.

Εάν ορισμένοι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, δεν είναι δικό μου πρόβλημα.

Τέλος, να είναι σίγουρος ο Συντάκτης του δημοσιεύματος ότι την Ιατρική δεοντολογία τη γνωρίζω πολύ καλά και την έχω πιστά υπηρετήσει από κορυφαίες θέσεις του Ιατρικού και Ακαδημαϊκού χώρου!

(Ο,τι στοιχεία ενδεχόμενα χρειάζεστε για την τεκμηρίωση των ανωτέρω, είμαι στη διάθεσή σας.)

Με εκτίμηση

Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Βουλευτής Σάμου

Απάντηση συντάκτη

Κατανοητή η αδυναμία δικαιολόγησης της ανάρτησης που, όπως όλα δείχνουν, έγινε εν βρασμώ, αλλά ακατανόητη η εμμονή σε αυτήν. Πρώτο και κυριότερο το γεγονός ότι ομολογεί ο ίδιος πως η αναφορά του έγινε στοχεύοντας συγκεκριμένο τοπικό δημοσιογράφο ως απάντηση σε χλευαστικές αναρτήσεις.

Για τις ατυχέστατες αναφορές του σε πολιτικούς του αντιπάλους, ας θυμηθούμε τα αυτονόητα. Ενισχύει στερεότυπα περί ανικανότητας ανθρώπων που τυγχάνουν μιας θεραπείας, την ώρα που εκατομμύρια συμπολίτες μας, πιθανότατα και πολιτικοί, κάνουν καθημερινή χρήση φαρμάκων προκειμένου να αντιμετωπίσουν άγχη, πίεση ή άλλες επίμονες και μακροχρόνιες ασθένειες.

Συμμετέχει σε συζήτηση με προσωπικές προσβολές, ακυρώνοντας έτσι τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, τον οποίο θα έπρεπε να επιδιώκει, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η όποια κριτική είναι κακοπροαίρετη, αποπροσανατολίζοντας έτσι και τα κριτήρια του κοινού από ιδέες ή συμπεριφορές που θα έπρεπε να κυριαρχούν και να αφορούν π.χ. την ηθική, τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα του κάθε πολιτικού. Και, τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι ο σεβασμός καλλιεργεί έναν πιο πολιτισμένο και δημοκρατικό διάλογο. Για τα περί δεοντολογίας, ας τα κρίνουν οι αρμόδιοι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΔΗΣ