Με «κορόνες» Μητσοτάκη η παραλαβή περιπολικών σκαφών του Λιμενικού

Με την ευχή στα επόμενα μεγάλα προγράμματα του Λιμενικού Σώματος να υπάρξει πιο ενεργή συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων έκλεισε τον σύντομο χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παραλαβής των πέντε ταχύπλοων περιπολικών σκαφών, που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Ναυτιλίας. Τα πέντε σκάφη, προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, κατασκευάστηκαν σε ναυπηγείο της Φινλανδίας και ήδη τα τρία πρώτα εντάχθηκαν στο δυναμικό των λιμενικών αρχών Τήνου, Κω και Σάμου, ενώ τα άλλα δύο προορίζονται για τη Χίο και το Ηράκλειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η παραλαβή αυτών των υπερσύγχρονων σκαφών σημαίνει πολύ περισσότερα από μια πρωτοβουλία αναβάθμισης του στόλου του Λιμενικού Σώματος, καθώς σηματοδοτεί τη «διαρκή μας δέσμευση να διατηρούμε τα ελληνικά νερά ασφαλή». Στο σημείο αυτό υπεραμύνθηκε του έργου των λιμενικών, δίνοντας μάλιστα και μια συμβουλή: «Να κρατάμε όλοι κλειστά τα αυτιά μας στην κριτική κάποιων που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς που παλεύουν με τα κύματα, αναπαράγοντας συχνά και την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών».

Ανέφερε ότι φέτος υπάρχει σημαντική μείωση στις παράνομες αφίξεις, ειδικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, που έχει ξεπεράσει και το 42%. Τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο εξάλλου, υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναστείλει προσωρινά τις διαδικασίες ασύλου αποτέλεσε σημείο καμπής για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, καθώς –όπως ανέφερε– το τελευταίο διάστημα έχει διαμορφωθεί μια καμπύλη πτωτικής τάσης, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη που ήταν παρών στην εκδήλωση, καθώς –όπως είπε– η διαχείριση των ταμείων που χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις γίνεται από το υπουργείο Μετανάστευσης, με το οποίο υπάρχει πολύ καλή συνεργασία.