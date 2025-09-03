Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
31°C
31.9° 29.6°
3 BF
38%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
28.3° 26.4°
1 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
1 BF
46%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
77%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
57%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
26.5° 26.5°
2 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
0 BF
33%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.2° 27.2°
2 BF
39%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
30.2° 27.7°
5 BF
54%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 26.0°
3 BF
59%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
5 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
28.2° 26.7°
1 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
46%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
34%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
2 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
27.7° 25.8°
2 BF
38%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 25.3°
2 BF
55%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
66%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.3° 22.3°
1 BF
47%
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου, 2025
βροχή καιρός
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Ζέστη με 37άρια αλλά και τοπικές βροχές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με εξαίρεση τα δυτικά. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις στα βορειοδυτικά που σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στο υπόλοιπο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων θα εκδηλωθούν από το πρωί έως το απόγευμα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα δυτικά τμήματα Θεσσαλίας και Στερεάς. Στη συνέχει τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Κεντρική Μακεδονία. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 36, στη Θεσσαλία από 19 έως 37, στην Ήπειρο από 16 έως 28, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 18 έως 33, στην υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 19 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 27, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 33 και στην Κρήτη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το βράδυ θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη με 37άρια αλλά και τοπικές βροχές

