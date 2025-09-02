Αθήνα, 29°C
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία Αρχείου | Photo 263109422 © Andrew Howson | Dreamstime.com

Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος αναβάτης jet ski στο Ρέθυμνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο νεαρός φέρει πολλά και σοβαρά τραύματα.

Σοβαρό ατύχημα με τζετ σκι συνέβη σε παραλία της πόλης του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα 19χρονος νεαρός να έχει τραυματιστεί σοβαρά και να χειρουργειται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Για τα αίτια του περιστατικού που συνέβη στις 2.30 το μεσημέρι, έρευνες πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο της πόλης, η διοίκηση του οποίου ζήτησε και την παύση κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να διερευνηθούν λεπτομερώς οι συνθήκες του ατυχήματος, δεδομένου ότι στην περιοχή βρισκόταν παρέα ατόμων με τέσσερα jet ski.

Ο νεαρός είναι πολυτραυματίας, με τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα και τους γιατρούς να προσπαθούν και χειρουργικά να τον σταθεροποιήσουν.

