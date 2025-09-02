Τροχαίο δυστύχημα στη Πάτρα - Νεκρός ένας 27χρονος

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 27χρονο, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην οδό Αμερικής, στην Πάτρα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος, συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο. Αμέσως μετά το τροχαίο ο οδηγός της μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει προσαχθεί στο τμήμα Τροχαίας Πατρών, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.
