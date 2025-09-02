Αθήνα, 32°C
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου | EUROKINISSI

Κόρινθος: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου UPD

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Νωρίτερα ο νεαρός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο από συγγενικά του πρόσωπα με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, να δώσει απαντήσεις, σχετικά με τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου ενός 22χρονου που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου, φέροντας τραύματα στο λαιμό, ενώ λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γιατρός του νοσοκομείου Κορίνθου ενημέρωσε ότι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα ένας άνδρας 22 ετών με ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης του περιστατικού απεβίωσε.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ο 22χρονος βρέθηκε τραυματισμένος από τον αδελφό του μέσα στο σπίτι του στην τοπική κοινότητα Άσσου και στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την υπόθεση, λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, ενώ πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι, όπου βρέθηκε τραυματισμένος.

