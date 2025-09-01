Δύο ανήλικοι εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη ακτή στη Σητεία

Απεγκλωβίστηκαν με τη χρήση σωσιβίου και διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Σητείας.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ανηλίκων το απόγευμα της Δευτέρας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη ακτή της περιοχής Άκρα Βαμβακιάς (Έξω Φανάρι) Σητείας.

Στο σημείο που βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι, έσπευσαν το φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητείας «ΝΟΣ» στο οποίο επέβαινε στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Σητείας, καθώς και ένα Περιπολικό όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Οι ανήλικοι απεγκλωβίστηκαν με τη χρήση σωσιβίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με το «ΝΟΣ» στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σητείας για προληπτικούς λόγους.