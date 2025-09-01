Αθήνα, 27°C
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
πυρκαγιά ελικόπτερο
Φωτογραφία αρχείου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Μεγάλη πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Πύρινο μέτωπο ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σπίτια, τα οποία όμως δεν απειλεί (μέχρι στιγμής) η πυρκαγιά. 

Για την κατάσβεσή της, έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

