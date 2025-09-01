Μεγάλη πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

Πύρινο μέτωπο ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σπίτια, τα οποία όμως δεν απειλεί (μέχρι στιγμής) η πυρκαγιά.

Για την κατάσβεσή της, έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.