Νεκρός 62χρονος λιμενεργάτης στο λιμάνι του Πειραιά

«Οι συνάδελφοι που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας συνεχώς αυξάνονται αντί να μειώνονται», υπογραμμίζει η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ.

Τη ζωή του έχασε το πρωί της Δευτέρας, ένας 62χρονος λιμενεργάτης, εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών φορτοεκφόρτωσης αποσκευών κρουαζιερόπλοιου στον Τερματικό Σταθμό Κρουαζιέρας του ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά, λιποθύμησε. Στον 62χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ιδιωτικού ασθενοφόρου με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ, με ανακοίνωσή της εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και οδύνη για το θάνατο του συναδέλφου τους Παντελή Γεωργίου και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια θανάτου του συναδέλφου τους, ώστε να αποδοθούν όπως πρέπει τυχόν ευθύνες.

«Δεν μπορούμε όμως, να μην καυτηριάσουμε ότι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια οι συνάδελφοι που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας είναι πάρα πολλοί και δυστυχώς συνεχώς αυξάνονται αντί να μειώνονται, χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από την Πολιτεία και τους εργοδότες», σημειώνουν οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ και αναφέρουν ότι είτε λόγω εργατικών ατυχημάτων, είτε λόγω επαγγελματικών ασθενειών και κακών συνθηκών εργασίας, είτε λόγω εντατικοποίησης, το γεγονός είναι ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι αφήνουν την τελευταία τους πνοή στο πόστο εργασίας και ακόμη περισσότεροι σακατεύονται.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην εκτεταμένη είσοδο τρίτων εργολαβικών εταιρειών παρέχοντας, συχνά ανειδίκευτο, προσωπικό σε οργανωμένους χώρους δουλειάς όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά διαχέοντας με αυτόν τον τρόπο τις εργοδοτικές ευθύνες», επισημαίνουν, λέγοντας ότι τα ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας είναι κεφαλαιώδη και ζωτικής σημασίας, αλλά αυτό που βλέπουν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κανένα μέτρο στην κατεύθυνση της προστασίας των εργαζομένων, το αντίθετο μάλιστα.

Τέλος σημειώνουν ότι με το εργασιακό νομοσχέδιο που βγήκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, προχωρά ένα ακόμη βήμα στην ικανοποίηση των εργοδοτικών απαιτήσεων, εισάγει την 13ωρη εργασία, την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και ισοπεδώνει ότι έχει απομείνει όρθιο στην εργατική νομοθεσία. «Οι εργαζόμενοι οφείλουμε να δώσουμε μαζικά και αγωνιστικά την απάντηση μας για το μαύρο μέλλον που σχεδιάζουν για εμάς», προσθέτουν.