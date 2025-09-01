Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.6° 30.4°
4 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.5° 30.3°
3 BF
29%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 29.0°
3 BF
51%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
32%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
0 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
32%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
32.2° 28.8°
5 BF
58%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
1 BF
58%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
57%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
30.6° 30.6°
2 BF
26%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 34.4°
2 BF
26%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 32.7°
3 BF
16%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.3°
3 BF
74%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 29.2°
3 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
38%
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | LATO KLODIAN/EUROKINISSI

Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος των Άνω Λιοσίων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αττική Οδό, με δύο φορτηγά να συγκρούονται στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων, όταν μια νταλίκα που μετέφερε οχήματα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω της σύγκρουσης τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα, έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό, που ενεπλάκη στο συμβάν, αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα και αντίστοιχα στην ίδια λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

