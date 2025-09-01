Αρναία: Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε σκυλάκι, σύμφωνα με καταγγελία

Έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία ύστερα από καταγγελία 62χρονου στην Αρναία Χαλκιδικής ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι της οικογένειας του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Όπως κατήγγειλε, ο ίδιος εντόπισε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του το σκυλάκι, ράτσας αγγλικό σέτερ, την περασμένη Δευτέρα (25/8).

Χθες προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας. Ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.