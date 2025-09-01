Βόλος: Από εγκεφαλική αιμορραγία πέθανε ο 18χρονος που γλίστρησε σε πέτρες

Από εγκεφαλική αιμορραγία πέθανε ο 18χρονος που γλίστρησε τη Παρασκευή στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου στον Βόλο.

Εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας υπέστη ο 18χρονος Νίκος Παλάσκας, που κατέρρευσε την Παρασκευή στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου στον Βόλο, όπου βρισκόταν με την παρέα του.

Σύμφωνα με το τοπικό ιστότοπο, taxydromos.gr, η νεκροψία – νεκροτομή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σύμφωνα με την νεκροτομή, η εγκεφαλική αιμορραγία προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

Ο 18χρονος Νίκος Παλάσκας, ποδοσφαιριστής του «Τοξότη» και γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου και εργαζόμενου στην ΑΓΕΤ, Αργύρη Παλάσκα, άφησε την τελευταία του πνοή, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκείνος βρισκόταν με φίλους του όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, γλίστρησε και έπεσε πάνω στις πέτρες. Παρότι προσπάθησε να σηκωθεί, κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μπροστά στα μάτια της παρέας του.

Χωρίς σφυγμό μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, χωρίς να έχουν το περιθώριο να προσφέρουν καμία βοήθεια. Συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετίσουν αύριο Τρίτη στις 10:30 από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Βόλου.

