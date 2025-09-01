Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μoυσικό Σχολείο Παλλήνης

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην ταράτσα του σχολείου λόγω εργασιών μόνωσης.

Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης (Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Παλλήνης).

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:40 στην ταράτσα του σχολείου λόγω εργασιών μόνωσης που εκτελούνταν χωρίς ωστόσο αυτή να επεκταθεί, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σχολείο βρίσκονταν καθηγητές και κάποιοι γονείς καθώς σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα λειτουργείας του.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ η περιοχή καλύφθηκε με μαύρους καπνούς.