Εργοτάξια του τρόμου στην Κρήτη

Τρία σοβαρά συμβάντα, το ένα εξ αυτών μάλιστα θανατηφόρο, μετρά το εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στον Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου αλλά και το τοπικό παράρτημα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Στις αρχές Αυγούστου ένας εργάτης έχασε τη ζωή του κατά την απογευματινή βάρδια, ενώ ακόμα δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά σε αντίστοιχα περιστατικά. Στο τελευταίο εργατικό ατύχημα ένας άνθρωπος χτύπησε στον θώρακα, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών τονίζει πως όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα «εμβληματικά έργα» και την «ανάπτυξη» αλλά και την ίδια στιγμή που έχει το θράσος να φέρνει νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο, παρουσιάζοντάς το μάλιστα σαν καλή εξέλιξη για τους εργαζόμενους.

Θανατηφόρα

Ειδικά για την ΤΕΡΝΑ, το Σωματείο αναφέρει πως στην εταιρεία που «κινεί το 2,5% του ΑΕΠ της Ελλάδας» τα εργατικά και τα θανατηφόρα ατυχήματα παίρνουν χαρακτήρα «κανονικότητας, ενώ επιβάλλει συνθήκες εξαντλητικής δουλειάς των οικοδόμων και των μηχανικών - τεχνικών με εξαήμερη 10ωρη εργασία, χωρίς ωράριο, χωρίς καταβολή αποζημίωσης για υπερωρίες, ή για εργασία Σάββατα - Κυριακές και αργίες προκειμένου να πιαστούν τα «χρονοδιαγράμματα».

«Δεν είναι τυχαίο επίσης που η ΤΕΡΝΑ ηγείται στο εργοδοτικό “βέτο” απέναντι στο αίτημα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών στον κλάδο που εργάζονται με ΔΠΥ, με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΜΤ.

Οι εργαζόμενοι, ειδικά στα δύο μεγάλα εργοτάξια της ΤΕΡΝΑ στην Κρήτη (ΒΟΑΚ και Αεροδρόμιο Καστελλίου), ζητούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία σταθμού πρώτων βοηθειών που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, στελεχωμένο με όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως απινιδωτή κτλ. Επίσης απαιτούν εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας στις σήραγγες (μέτρα προστασίας, θερμοκρασία, οξυγόνο κ.ά.).

«Οι ζωές μας δεν είναι κόστος για να ελαχιστοποιείται από τους εργολάβους, τις εταιρείες και τους ομίλους, για να βγαίνει το “μεροκάματο του τρόμου”! Είμαστε εργαζόμενοι και όχι αριθμοί! Οι ζωές μας μετράνε» καταλήγει η ανακοίνωση.