Με ζέστη και λιακάδα μπαίνει ο Σεπτέμβρης

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο δυτικοί με ίδιες εντάσεις. Τοπικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσεις ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 32-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 32-34 και τοπικά στα ανατολικά έως 35 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 29-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Δυτικό Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό Κόλπο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς.