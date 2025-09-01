Προτίμησε την αυτοκτονία από τη φυλακή

Κρατούμενος που θα δικαζόταν για υπόθεση παράνομης διακίνησης προσφύγων έπεσε με τις χειροπέδες στη θάλασσα από το πλοίο που τον μετέφερε στη Μυτιλήνη και πνίγηκε.

Τέλος στη ζωή του έβαλε κρατούμενος που προτίμησε να πνιγεί παρά να πάει φυλακή για υπόθεση παράνομης διακίνησης προσφύγων. Ο κρατούμενος, τουρκικής υπηκοότητας, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του με πλοίο με χειροπέδες στα χέρια ξέφυγε από την προσοχή των συνοδών του και έπεσε στη θάλασσα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στο επιβατηγό πλοίο «Αριάδνη» στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών.

Τελικός προορισμός του πλοίου ήταν η Μυτιλήνη, όπου ο κρατούμενος θα δικάζονταν με την κατηγορία της παράνομης διακίνησης προσφύγων σε περιστατικό της 7ης Ιουλίου 2025 και κατά τη διάρκεια του οποίου είχε συλληφθεί από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου. Τότε είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κρατούμενος κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή των συνοδών αστυνομικών και βγήκε τρέχοντας στο κατάστρωμα εκμεταλλευόμενος το άνοιγμα της πόρτας από άλλο επιβάτη. Στη συνέχεια έπεσε στη θάλασσα από μεγάλο ύψος και χάθηκε στα κύματα. Αμεσα οι αστυνομικοί-συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν χθες όλη τη μέρα με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία εις βάρος των αστυνομικών του τμήματος μεταγωγών.