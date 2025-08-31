Αθήνα, 29°C
Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025
Τέμπη

Ομάδα Κοκοτσάκη: Ατεκμηρίωτη η έκθεση - Αφήνει ανεξήγητη την πυρόσφαιρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η ομάδα καταγγέλλει ότι το κείμενο στερείται επιστημονικής επάρκειας και ότι επιχειρεί να νομιμοποιήσει παραλείψεις που είχαν διαπιστωθεί από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση.

Απάντηση με την οποία οι τεχνικοί σύμβουλοι που ερευνούν το έγκλημα των Τεμπών αποδομούν τη νέα έκθεση του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας για όρους που δεν ισχύουν, δεδομένα που αγνοήθηκαν και πειστήρια που παραλείφθηκαν, και αφήνοντας εκ νέου ανοιχτά τα μεγάλα ερωτήματα του εγκλήματος των Τεμπών, έφερε στο φως την Κυριακή το documentonews.gr.

Ως γνωστόν την Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα η «Έκθεση Αυτοψίας» της ΔΑΕΕ για τη σύγκρουση. Παρουσιάστηκε ως «τελική απάντηση» από κυβερνητικούς αξιωματούχους και προβλήθηκε έντονα από μερίδα των Μέσων Ενημέρωσης. Ωστόσο, η ομάδα των τεχνικών συμβούλων (Βασίλης Κοκοτσάκης, Μανόλης Παπαδάκης, Μάρκος Χρυσός και Federico Carrasco) καταγγέλλει ότι το κείμενο στερείται επιστημονικής επάρκειας και επιχειρεί να νομιμοποιήσει παραλείψεις που είχαν διαπιστωθεί από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση.

Η απάντηση της ομάδας:

Ομάδα Κοκοτσάκη: Ατεκμηρίωτη η έκθεση - Αφήνει ανεξήγητη την πυρόσφαιρα

