Φωτιά στην Κοζάνη - Επιχειρεί ελικόπτερο

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 στελέχη του Σώματος με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου, του κάτά τόπον αρμόδιου ΟΤΑ.