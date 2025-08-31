Φωτιά στην Κοζάνη - Επιχειρεί ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 στελέχη του Σώματος με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου, του κάτά τόπον αρμόδιου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2025
