Μετά τα Καλάβρυτα, βλάβη και στο τρένο του Πηλίου

Για άλλη μια φορά εκδηλώθηκε τεχνικό πρόβλημα σε αμαξοστοιχία της Hellenic Train, το οποίο οδήγησε σε καθυστέρηση 50 λεπτών και ταλαιπωρία των επιβατών.

Η αμαξοστοιχία 3801 της Hellenic Train, η οποία εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές Μαγνησίας – Άνω Λεχώνια Μαγνησίας με 120 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 16:20, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Α. Λεχωνίων, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης. Μετά την επιδιόρθωση, η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομή της προς τον τελικό προορισμό, με καθυστέρηση 50 λεπτών.

Η Hellenic Train σε συνεργασία με τον ΟΣΕ διερευνά τα αίτια του περιστατικού και σε σχετική ανακοίνωσή της ευχαρίστησε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.