Νεκρή εντοπίστηκε μετανάστρια στο Αγαθονήσι

Άλλοι 26 συνεπιβάτες της άτυχης κοπέλας εντοπίστηκαν από το Λιμενικό στο ίδιο νησί και μεταφέρθηκαν στη Σάμο για πρώτη υποδοχή και ταυτοποίηση.

Ομάδα 26 μεταναστών με την μακάβρια « συνοδεία » της σορού μιας συνεπιβάτιδάς τους, εντοπίστηκαν την Κυριακή από στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Αγαθονήσι Δωδεκανήσου.

Οι μετανάστες οδηγήθηκαν με επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι του Πυθαγόρειου Σάμου, και στη συνέχεια στο Κέντρο πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης αλλοδαπών (ΚΥΤ) του νησιού.

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Νοσοκομείο Σάμου.