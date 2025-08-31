Κεφαλογιάννης: Πάνω από 6.000 πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι

«Φέτος είχαμε ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της εικοσαετίας», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΙ.

Όπως διευκρίνισε, η αντιπυρική περίοδος «πηγαίνει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου» και ο συνολικός απολογισμός «θα γίνει στο τέλος Οκτωβρίου», καθώς Σεπτέμβριος και Οκτώβριος ιστορικά δίνουν και αυτοί δύσκολες πυρκαγιές. Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε «δημόσια έκκληση να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τις επόμενες ημέρες», υπενθυμίζοντας ότι το τελευταίο διήμερο εκδηλώθηκαν πυρκαγιές «λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας» στη Δυτική Μακεδονία.

Αναφερόμενος στην ένταση του φετινού καλοκαιριού, επισήμανε ότι από «την αρχή της χρονιάς έχουμε πάνω από 6.000 ενάρξεις πυρκαγιών», επίπεδο αντίστοιχο, όπως είπε, με τα τελευταία χρόνια, ενώ οι πυρομετεωρολογικές παράμετροι επιδεινώνουν τη συμπεριφορά της φωτιάς. Για τις μέχρι στιγμής καμένες εκτάσεις, ανέφερε πως «είμαστε περίπου στα 450.000 στρέμματα», ξεκαθαρίζοντας ότι στον τελικό απολογισμό έχει σημασία «να δούμε ποιες εκτάσεις είναι δάση, ποιες δασικές, ποιες χορτολιβαδικές, ποιες βραχώδεις».

Στο ερώτημα των αιτιών, ο υπουργός επανέλαβε ότι «το 70% με 75% οφείλεται σε ανθρωπογενή παράγοντα, είτε από αμέλεια, είτε από δόλο -κυρίως από αμέλεια», φέρνοντας ως παράδειγμα «παράνομα μελίσσια» που πυροδότησαν επικίνδυνη πυρκαγιά στον Υμηττό, η οποία, όπως είπε «κατασβέστηκε σε περίπου 30 λεπτά».

Για το σκέλος των εμπρησμών, υπογράμμισε την «εξαιρετική δουλειά» της ΔΑΕΕ με «πάρα πολλές συλλήψεις για εμπρηστές είτε εκ δόλου, είτε από αμέλεια», επισημαίνοντας ότι «το πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί στον Ποινικό Κώδικα» και πλέον ο υπαίτιος αντιμετωπίζει «ποινή κάθειρξης, όπως επίσης και δήμευση της περιουσίας του».

Για το ζήτημα του ΔΕΔΔΗΕ, ο υπουργός αναγνώρισε ότι, εκτός από τυχαία γεγονότα όπως οι κεραυνοί, υπάρχουν και περιστατικά που σχετίζονται με το δίκτυο, τονίζοντας όμως τη συνεργασία και την ανάγκη επιτάχυνσης κρίσιμων παρεμβάσεων: «Ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει καθαρισμούς και κάνει κάποιες υπογειοποιήσεις, θεωρώ ότι σε κάποια σημεία μπορεί να επιταχύνει και τις διαδικασίες, έτσι ώστε είτε να γίνονται πιο εκτεταμένοι καθαρισμοί, είτε ακόμα και περισσότερες υπογειοποιήσεις, κυρίως στα κρίσιμα σημεία» σημείωσε μεταξύ άλλων.