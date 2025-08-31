Αθήνα, 32°C
Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Κοζάνης- Λάρισας

Ακόμη μια ανείπωτη τραγωδία στους ελληνικούς δρόμους.

Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του αεροδρομίου Κοζάνης.

Ο 28χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν το όχημα του εξετράπη της πορείας του στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και διαπίστωσαν ότι οδηγός ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 28χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

