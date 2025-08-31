Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
33°C
34.6° 31.7°
4 BF
38%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.4° 28.1°
2 BF
39%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
29.0° 28.3°
3 BF
69%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
65%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
24%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.5° 29.5°
3 BF
51%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
58%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.5° 26.9°
2 BF
78%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
39%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
33°C
32.7° 31.7°
2 BF
34%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 27.8°
3 BF
60%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
34°C
33.8° 33.8°
2 BF
30%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.3°
1 BF
70%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.5° 27.0°
3 BF
61%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
24°C
24.1° 24.1°
1 BF
56%
Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025
Ασθενοφόρο - τροχαίο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Παρασύρθηκε 33χρονη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο.

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα καθώς μία γυναίκα, υπήκοος Ρουμανίας παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η 33χρονη πήγε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.

Παρασύρθηκε 33χρονη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

