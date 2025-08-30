Αθήνα, 27°C
Σάββατο, 30 Αυγούστου, 2025
βροχή
EUROKINISSI

Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τις έντονες βροχοπτώσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και έχει υποστεί ζημιές το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι καταιγίδες που «χτυπούν» την Κέρκυρα, από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν την σκηνή λόγου, όπου απόψε θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας

