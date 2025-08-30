Τέσσερις διαφορετικές εστίες πυρκαγιών στα Γρεβενά

Συναγερμός έχει σημάνει στα Γρεβενά, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερις εστίες πυρκαγιών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα πύρινα μέτωπα μπορεί να προέκυψαν λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.
Από το 112 στάλθηκε μήνυμα για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σύνδενδρο, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επίσης, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.
