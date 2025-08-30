Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πού θα βρέξει σήμερα

Αλλάζει ο καιρός όσο ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου σε:

Κέρκυρα

Παξούς

Ήπειρο

Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και το πρωί της Κυριακής, ενώ κατά τόπους θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς κοινοποίησε σε ανάρτησή του χάρτες που δείχνουν πώς θα κινηθεί το φαινόμενο.