Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πού θα βρέξει σήμερα

Αλλάζει ο καιρός όσο ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.
Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου σε:
- Κέρκυρα
- Παξούς
- Ήπειρο
Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και το πρωί της Κυριακής, ενώ κατά τόπους θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.
Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς κοινοποίησε σε ανάρτησή του χάρτες που δείχνουν πώς θα κινηθεί το φαινόμενο.
