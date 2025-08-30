Αθήνα, 31°C
Σάββατο, 30 Αυγούστου, 2025
ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Θλίψη στον Βόλο, νεκρός 18χρονος που γλίστρησε σε πέτρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο νεαρός υπέστη έμφραγμα, λένε οι πρώτες ιατρικές πληροφορίες.

Tην τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Παρασκευής ένας νεαρός μετά από τραυματισμό στο κεφάλι σε πάρκο του Βόλο, στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 18χρονος βρισκόταν με φίλους του όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, γλίστρησε και έπεσε πάνω στις πέτρες. Παρότι προσπάθησε να σηκωθεί, κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μπροστά στα μάτια της παρέας του.

Οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 18χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές πληροφορίες ο νεαρός υπέστη έμφραγμα, ωστόσο η νεκροψία που θα γίνει τη Δευτέρα θα δώσει απαντήσεις στα αίτια του πρόωρου θανάτου του.

Η απώλειά του έχει σκορπίσει βαρύ πένθος στην οικογένειά του και θλίψη στην τοπική κοινωνία.

