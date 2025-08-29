Ηχηρή απόσυρση από το Συνέδριο Εγκληματολογίας 

Την ώρα που η γενοκτονία καλά κρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστήμιου αποφάσισε την απόσυρση της αιγίδας του ιδρύματος στη διοργάνωση του 24ου συνεδρίου της ευρωπαϊκής εταιρείας Εγκληματολογίας.

Αιτία είναι το γεγονός ότι στο ετήσιο συνέδριο EUROCRIM 2025 στο Deree συμμετέχει το Πανεπιστήμιο του Ariel. Όπως σημειώνει η Δέσποινα Παπαδοπούλου (μέλος της Συγκλήτου του Παντείου), το Ariel είναι ισραηλινό στρατευμένο Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στους εποικισμούς της Δυτικής όχθης και δίνει υποτροφίες στον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, η απόφαση της Συγκλήτου ήρθε έπειτα από πολύωρη συζήτηση και ήταν κατά πλειοψηφία «με την βασική επίκληση από κάποιους συναδέλφους της 'ακαδημαϊκής ελευθερίας'». Εκφράζοντας την προσωπική της άποψη, η κ. Παπαδοπούλου τονίζει ότι «η όποια σχέση - στήριξη με φορείς που εμπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου, στοχευμένο επίσημο λιμό, άγρια σωρευτική καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε απάνθρωπες φασιστικές αποφάσεις κατά του συνόλου του παλαιστινιακού λαού δεν αποτελούν άποψη και άρα θέμα 'ακαδημαϊκής ελευθερίας', ούτε χωρούν δεύτερη σκέψη για την άρση της οποιασδήποτε στήριξης στο εν λόγω συνέδριο».

«Έστω καθυστερημένα και στο παρά 5 έρχεται μια απόφαση που επιτρέπει στο ίδρυμα μας και σε όλους εμάς που ασκούμε διοίκηση, να υπηρετούμε περήφανα αυτό το πανεπιστημιακό ίδρυμα», σημειώνει επίσης το μέλος της Συγκλήτου.

Σε κάθε περίπτωση, η διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου (που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου) έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.