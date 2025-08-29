Πυρκαγιά κοντά σε κατοικημένες περιοχές στα Γρεβενά - Ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές αρχές, καθώς μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.
Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες.
Εν μέσω ισχυρών ανέμων στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ ενώ από αέρος ρίψεις κάνουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Η φωτιά καίει στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Αγίου Κοσμά Γρεβενών κατά μήκος του δρόμου Εκκλησιές – Κυπαρρίσι (κοντά στη διασταύρωση Κυδωνιών και Αγ. Κοσμά).
Με μήνυμα μέσω του «112» ζητήθηκε από τους κατοίκους στα Γρεβενά να είναι σε ετοιμότητα. Το μήνυμα που στάλθηκε αναφέρει «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
