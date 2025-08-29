Οικογένεια Σαμαρά: Είμαστε ευγνώμονες για τη συμπαράστασή σας

Ευχαριστήρια δήλωση για τη συμπαράσταση στο πένθος, μετά τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα» αναφέρει η ανακοίνωση των Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά.
Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία μόλις 34 ετών, στις 7 Αυγούστου, έπειτα από επιληπτική κρίση και ανακοπή καρδιάς. Μερικές μέρες μετά ο Αντώνης Σαμαράς την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα.
«Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο...» ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε τον επικήδειο.
