Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 2025
Σύγκρουση τζιπ με μηχανή στην Εύβοια - Νεκρός ο οδηγός της μηχανής

Σοβαρά τραυματισμένη η συνεπιβάτης της μηχανής, πιο ελαφρά τραυματισμένοι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Παρασκευής στο Αλιβέρι Ευβοίας, στον κεντρικό δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας,  στην περιοχή «ποντικού».

Ειδικότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή, με το δίκυκλο μετά τη σύγκρουση να βρίσκεται αρκετά μέτρα μακριά από τον δρόμο, μέσα σε χωράφι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το αυτοκίνητο, προκλήθηκε πυρκαγιά στο σημείο.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά η συνεπιβάτης.

Οι δύο επιβαίνοντες του ΙΧ, τραυματισμένοι, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας.

Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική, προκειμένου να σβηστεί η πυρκαγιά, και η αστυνομία, ώστε να διερευνηθούν τα στοιχεία. 

Η αστυνομία έχει επίσης διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία μεταβαίνουν στον προορισμό τους από παρακείμενες οδούς.

