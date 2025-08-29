Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη, αναζητείται οδηγός

Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θέρμη, πιο συγκεκριμένα την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.
Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, το ένα όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, με δύο επιβάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η γυναίκα που επέβαινε σε αυτό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλούνται μαρτυρίες, το ένα από τα δύο οχήματα φαίνεται να κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να παρέσυρε το δεύτερο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, αμέσως μετά τη σύγκρουση, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας