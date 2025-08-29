Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη, αναζητείται οδηγός

Δύο άνθρωποι στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που μετέβαινε στο όχημα.

Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θέρμη, πιο συγκεκριμένα την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, το ένα όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, με δύο επιβάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η γυναίκα που επέβαινε σε αυτό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλούνται μαρτυρίες, το ένα από τα δύο οχήματα φαίνεται να κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να παρέσυρε το δεύτερο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, αμέσως μετά τη σύγκρουση, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται.