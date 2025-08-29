Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
27.8° 26.3°
3 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
26°C
27.1° 23.8°
1 BF
58%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 27.7°
4 BF
33%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
56%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
53%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
24.8° 24.8°
2 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.7° 20.7°
2 BF
54%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
33%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
28.6° 25.8°
4 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.3°
3 BF
61%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
69%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.5° 24.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
0 BF
61%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
0 BF
46%
Λαμία
Αίθριος καιρός
26°C
27.4° 24.5°
1 BF
42%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
3 BF
73%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.7° 25.8°
3 BF
41%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.3°
2 BF
54%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
76%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
20.7° 20.7°
2 BF
59%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 2025
troxaio
φωτογραφία αρχείου | Dreamstime.com

Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη, αναζητείται οδηγός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Δύο άνθρωποι στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που μετέβαινε στο όχημα.

Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θέρμη, πιο συγκεκριμένα την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, το ένα όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, με δύο επιβάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η γυναίκα που επέβαινε σε αυτό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλούνται μαρτυρίες, το ένα από τα δύο οχήματα φαίνεται να κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να παρέσυρε το δεύτερο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, αμέσως μετά τη σύγκρουση, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη, αναζητείται οδηγός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual