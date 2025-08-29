Η Σύμη τιμά τον αείμνηστο Νεκτάριο Σαντορινιό

Σχεδόν δυόμισι χρόνια από τον θάνατό του, μόλις στα 51 του, ο τόπος καταγωγής του, η Σύμη (γεννήθηκε στη Ρόδο), τιμά αύριο τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριο Σαντορινιό. Ο αείμνηστος πολιτικός, που χτυπήθηκε από τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2023, πάλευε για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των νησιωτών μέχρι και την τελευταία στιγμή, δίνοντας παράλληλα την προσωπική του μάχη με το «θεριό», όπως αποκαλούσε την αρρώστια που τον χτύπησε.

Ανέδειξε την έννοια της νησιωτικότητας και ήταν αυτός που έκανε πράξη το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου, που θεσμοθετήθηκε το 2018. Ενα μέτρο-δώρο για τους νησιώτες, μια σπουδαία καινοτόμος ρύθμιση, που εξισώνει κοινωνικές ανισότητες που υπήρχαν ανάμεσα στους κατοίκους της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας, η σπουδαιότητα του οποίου αναγνωρίστηκε και από τους πολιτικούς αντιπάλους.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και στο έργο του, ο Δήμος Σύμης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου συνδιοργανώνουν αύριο στις 17.30 την Τελετή Ονοματοδοσίας του λιμένα Σύμης (θέση Πέταλο) σε «Επιβατικός-Εμπορικός Λιμένας Σύμης “Νεκτάριος Σαντορινιός”».

«Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, με τη δράση και την αφοσίωσή του, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική για τα νησιά, υπερασπιζόμενος με συνέπεια την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σύμης και τονίζει ότι ο εκλιπών υλοποίησε σειρά σημαντικών έργων, με την κορωνίδα να είναι το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι ο Νεκτάριος Σαντορινιός, με ρίζες από το νησί της Σύμης, συντόνισε με αποτελεσματικότητα όλους τους κρατικούς και τοπικούς φορείς ώστε, μετά τις καιρικές καταστροφές του 2017, να αποκατασταθούν αμέσως οι ζημιές που υπέστη το λιμάνι της Σύμης και άλλες περιοχές του νησιού, καθώς και να υποστηριχτούν κάτοικοι και επιχειρηματίες.

Στην τελετή Ονοματοδοσίας θα χαιρετίσουν ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου Βασίλης Βαγιανάκης.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, από τις 12.30 έως τις 15.00, στο Δημοτικό Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Σύμης θα πραγματοποιηθεί το συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός», με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών». Θα χαιρετίσουν: ο δήμαρχος Σύμης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (βιντεοσκοπημένο), ο Βασίλης Κικίλιας, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.

Στο συμπόσιο θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ (ακτοπλόοι) Διονύσης Θεοδωράτος, με θέμα «Νεκτάριος Σαντορινιός – Μια ζωή αφιερωμένη στον τόπο και στους ανθρώπους του», η Μαρία Λεκάκου, καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα «Μεταφορικό Ισοδύναμο. Υπάρχει επόμενο βήμα;», ο Κώστας Κομνηνός, διευθύνων σύμβουλος ΔΑΦΝΗ ΑΟΤΑ Α.Ε., με θέμα «Ολοκληρωμένες στρατηγικές νησιωτικής βιώσιμης ανάπτυξης - Από το όραμα στην πραγματικότητα», και ο Γιάννης Σπιλάνης, ομότιμος καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου - διευθυντής Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης Αιγαίου, με θέμα «Νησιά: από την ευθραυστότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα».