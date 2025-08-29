Σε εκφοβισμό των δημόσιων υπαλλήλων στοχεύει η αντιμεταρρύθμιση του Μαξίμου

«Μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς, όχι στις διώξεις και τους εκβιασμούς», βροντοφώναξαν χθες μπροστά στη Βουλή οι συμμετέχοντες στη δυναμική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, που καταγγέλλει την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης των δημόσιων υπαλλήλων, η οποία επιδιώκεται μέσω του νομοσχεδίου για τα Πειθαρχικά

Με φόντο μαζικές αντιδράσεις, τόσο από πλευράς των δημόσιων λειτουργών όσο και των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, διεξήχθη η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο στον δημόσιο τομέα. Μια αντιμεταρρύθμιση που έχει στόχο μια ελεγχόμενη από την κυβέρνηση Δημόσια Διοίκηση, με εκφοβισμένους δημόσιους υπαλλήλους, όπως είναι η κοινή συνισταμένη των αντιδράσεων εργαζομένων και πολιτικών δυνάμεων απέναντι στις κυβερνητικές ρυθμίσεις.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου ξεκίνησε με την ΑΔΕΔΥ να προχωρά σε δυναμική κινητοποίηση μπροστά από τη Βουλή, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που είχε προκηρύξει για τον δημόσιο τομέα. Κυριάρχησαν συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία» και «Μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς, όχι στις διώξεις και τους εκβιασμούς».

Οι κυβερνητικές διατάξεις φέρνουν αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου στον δημόσιο τομέα. Η ΑΔΕΔΥ έχει καταγγείλει ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης των δημόσιων υπαλλήλων – δράση η οποία εξομοιώνεται με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.

Τα υφιστάμενα πειθαρχικά συμβούλια καταργούνται και αντικαθίστανται από ένα νέο όργανο, το «Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα»), με μοναδική αρμοδιότητα την απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης στο Δημόσιο. Το αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης είναι να εκτοπίζονται από τα πειθαρχικά όργανα οι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων και να εκπροσωπείται μόνο το κράτος, εν προκειμένω ο εργοδότης δηλαδή.

Ετερη βασική αλλαγή που φέρνουν οι ρυθμίσεις είναι η προσθήκη της άρνησης της αξιολόγησης στα πειθαρχικά παραπτώματα: ενέργεια που έχει ως ελάχιστη ποινή τη στέρηση δύο μισθών και εάν επαναληφθεί δεύτερη διαδοχική χρονιά οδηγεί σε απόλυση (είτε αφορά αξιολογούμενους είτε αξιολογητές).

Συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων έχουν τονίσει κατηγορηματικά ότι ζήτημα μαζικής άρνησης συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης σήμερα πλέον δεν υφίσταται. Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για κεκαλυμμένη κατάργηση της μονιμότητας.

Σημειώνεται ότι η παρουσίαση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε την ίδια ημέρα που επιδόθηκε στην Παρασκευή Τυχεροπούλου (μάρτυρας-κλειδί για την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ) η σε βάρος της απόφαση για στέρηση μισθού 20 ημερών και για την πειθαρχική παραπομπή της για «παράβαση εχεμύθειας» και για «ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά».

Ενα περιστατικό που σύμφωνα με συνδικαλιστές του Δημοσίου και βουλευτές των αντιπολιτευόμενων κομμάτων αρκεί από μόνο του για να καταστήσει πλήρως βάσιμες τις ανησυχίες για προσπάθεια της Ν.Δ. να θέσει υπό κομματικό έλεγχο τη Δημόσια Διοίκηση. «Αν κάτι έμαθε η Ν.Δ. από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι να μην αφήνει “ενοχλητικούς” δημόσιους υπαλλήλους να μπλέκονται στις δουλειές τους», σχολίασε με νόημα ο Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της χθεσινής κινητοποίησης.

Αλλωστε, διατυπώνονται όλο και πιο συχνά καταγγελίες ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί την πλήρη κομματικοποίηση του δημόσιου τομέα. Οπως τονίστηκε χθες στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, είναι η σημερινή κυβέρνηση που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων, ενώ οι αξιολογήσεις των υπαλλήλων θα γίνουν από προϊσταμένους που σε ποσοστό 75%- 80% διατηρούν θέσεις ευθύνης με υπουργικές αποφάσεις (απευθείας αναθέσεις καθηκόντων) και όχι αντικειμενικές κρίσεις.