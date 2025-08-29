Ιδανικός καιρός για παραλία

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει καλός και ζεστός καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33-35, στη Θεσσαλία από 14 έως 32-34, στην Ήπειρο από 15 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-33, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς.