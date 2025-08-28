Νέες «περιπέτειες» για το Crown Iris στο Ηράκλειο

Με περηφάνεια και θάρρος, οι πολίτες του Ηρακλείου εξέφρασαν την αντίθεσή του για τη γενοκτονία στη Γάζα, με πανό και συνθήματα κατά του Ισραήλ κατά την άφιξη του γνώριμου κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris».

Πλήθος διαδηλωτών από συλλογικότητες και σωματεία της πόλης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό» και έδωσαν το «παρών», στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενάντια στη γενοκτονία που λαμβάνει χώρα στη Γάζα από το Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, που βιώνει τα δεινά των φονικών επιθέσεων και της πείνας.

Σύμφωνα με το τοπικό neakriti, το κρουαζιερόπλοιο έδεσε στο λιμάνι της πόλης ενώ οι διαδηλωτές μοιράστηκαν στις εισόδους του λιμανιού, φωνάζοντας συνθήματα και υψώνοντας παλαιστινιακές σημαίες. Μερίδα διαδηλωτών υποδέχθηκαν τους ισραηλινούς τουρίστες με μια παλαιστινιακή σημαία πολλών μέτρων που τοποθέτησαν σε ύψωμα από το λιμάνι, ενώ άναψαν και καπνογόνα.

Οι Ισραηλινοί επιβάτες που βρίσκονταν εντός του πλοίου, έδειξαν να αποδοκιμάζουν τη διαδήλωση.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Η αστυνομία είχε ισχυρή παρουσία τόσο εντός όσο και περιμετρικά του λιμανιού, εμποδίζοντας τους διαδηλωτές να πλησιάσουν τους Ισραηλινούς τουρίστες. Στη διάρκεια της διαδήλωσης, υπήρξαν εντάσεις μικρής κλίμακας ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία.

Τελικά, μερίδα των Ισραηλινών τουριστών απομακρύνθηκαν από την ανατολική πύλη με τουριστικά λεωφορεία, ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν πεζή προς το κέντρο της πόλης. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης, από τη καρδιά της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω κρουαζιερόπλοιο έχει ήδη απασχολήσει έντονα τη χώρα μας λόγω της τουριστικής σεζόν αλλά κυρίως επειδή έχει δεχθεί ένα μεγάλο κύμα αποδοκιμασιών από το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης, από όπου έχει περάσει. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη μεγάλη διαδήλωση στη Σύρο που οδήγησε το κρουαζιερόπλοιο να αποσυρθεί σταδιακά από την πρωτεύουσα του Νοτίου Αιγαίου.