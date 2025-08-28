Κέρκυρα: Νέα φωτιά σε αεροσκάφος εν πτήσει

Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση με προορισμό την Τσεχία παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση. Όπως μεταδίδει corfutvnews.gr ακούστηκε δυνατός θόρυβος και παρατηρήθηκαν φλόγες στη δεξιά τουρμπίνα του αεροσκάφους. Στο σημείο έσπευσαν όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου, ο πυροσβεστικός διοικητής του νομού, καθώς και ένα δεκάτονο όχημα.
Το αεροπλάνο της εταιρείας Smartwings 737 Boeing, το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία, για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να «καθήσει» το καύσιμο. Τελικά, αποφασίστηκε να προσγειωθεί αναγκαστικά στο αεροδρόμιο του Ακτίου Αιτωλοακαρνανίας. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
Στις 16 Αυγούστου είχε συμβεί ένα παρόμοιο περιστατικό, καθώς ο ένας από τους δύο κινητήρες αεροσκάφους πτήσης με προορισμό το Ντίσελντορφ τυλίχθηκε στις φλόγες λίγη ώρα μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να ζήσουν στιγμές πανικού οι 250 επιβάτες του αεροσκάφους. Αμέσως είχε σημάνει συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ωστόσο ο κυβερνήτης δεν επέστρεψε στο νησί, διαβεβαιώνοντας ότι μπορεί να πετάξει με έναν κινητήρα. Τελικά, το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί στο Μπρίντεζι της Ιταλίας με ασφάλεια.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας