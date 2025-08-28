Κέρκυρα: Νέα φωτιά σε αεροσκάφος εν πτήσει

Άλλη μια τουρμπίνα αεροσκάφους που απογειώθηκε από τη Κέρκυρα έπιασε φωτιά. Το εν λόγω αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα στο Άκτιο Αιτωλοακαρνανίας.

Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση με προορισμό την Τσεχία παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση. Όπως μεταδίδει corfutvnews.gr ακούστηκε δυνατός θόρυβος και παρατηρήθηκαν φλόγες στη δεξιά τουρμπίνα του αεροσκάφους. Στο σημείο έσπευσαν όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου, ο πυροσβεστικός διοικητής του νομού, καθώς και ένα δεκάτονο όχημα.

Το αεροπλάνο της εταιρείας Smartwings 737 Boeing, το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία, για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να «καθήσει» το καύσιμο. Τελικά, αποφασίστηκε να προσγειωθεί αναγκαστικά στο αεροδρόμιο του Ακτίου Αιτωλοακαρνανίας. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Στις 16 Αυγούστου είχε συμβεί ένα παρόμοιο περιστατικό, καθώς ο ένας από τους δύο κινητήρες αεροσκάφους πτήσης με προορισμό το Ντίσελντορφ τυλίχθηκε στις φλόγες λίγη ώρα μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να ζήσουν στιγμές πανικού οι 250 επιβάτες του αεροσκάφους. Αμέσως είχε σημάνει συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ωστόσο ο κυβερνήτης δεν επέστρεψε στο νησί, διαβεβαιώνοντας ότι μπορεί να πετάξει με έναν κινητήρα. Τελικά, το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί στο Μπρίντεζι της Ιταλίας με ασφάλεια.