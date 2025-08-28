Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία - Πνέουν ισχυροί άνεμοι, δύσκολη η κατάσβεση

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.
Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που φυσούν με 4-5 μποφόρ, ωθούν τις φλόγες προς την πλαγιά των Αδερών, η οποία είναι σε δύσβατο σημείο.
Οι καπνοί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ορατοί και από το νησί του Πόρου.
Μέχρι στιγμής, δεν αναφέρεται κίνδυνος για τους κοντινούς οικισμούς ή για ζωές. Λόγω των αντίξοων συνθηκών ως προς την κατάσβεσή της, οι αρχές είναι σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιούνται 45 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
