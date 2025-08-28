Καμίνια: 19χρονη συνελήφθη για την παραμέληση εποπτείας του 5χρονου αδελφού της

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19χρονη στα Καμίνια, καθώς κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδικότερα, την Τρίτη η 19χρονη είχε αναλάβει να προσέχει τα δυο ανήλικα αδέρφια της, ένα 17χρονο κορίτσι και ένα 5χρονο αγόρι, καθώς η μητέρα τους είχε μεταβεί εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη άφησε τον 5χρονο υπό την επίβλεψη της 17χρονης αδελφής τους, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε και εκείνη το σπίτι, με αποτέλεσμα το αγόρι να μείνει εντελώς μόνο του.
Έπειτα, το 5χρονο βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού, όπου και εντοπίστηκε από περαστικούς να κλαίει. Οι περαστικοί ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και απομάκρυναν τον 5χρονο από το κτίριο.
Η 19χρονη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Πειραιά, ενώ τα δύο ανήλικα αδέλφια βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Αναμένεται να παρουσιαστεί και η μητέρα ώστε να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.
