«Tραμπική στροφή, απάνθρωπο και ρατσιστικό»

Πυρ ομαδόν εξαπέλυσαν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης στο αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που συζητήθηκε χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση οργανώσεων δικαιωμάτων, καταργεί την άδεια παραμονής για εξαιρετικούς λόγους που δικαιούνταν όσοι ζουν στην Ελλάδα επτά συνεχή χρόνια, προβλέπει ηλεκτρονική επιτήρηση κατά την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, ποινικοποιεί την παραμονή στη χώρα και αυξάνει υπέρμετρα και δυσανάλογα τις ποινές και τους χρόνους φυλάκισης.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου (ΠΑΣΟΚ) καταδίκασε την «τραμπική στροφή της κυβέρνησης», επικαλούμενη τον τίτλο του πρόσφατου δημοσιεύματος της Washington Post, συμμερίστηκε την ανησυχία της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές δικαιωμάτων Μαίρης Λόλορ για τη στοχοποίηση των οργανώσεων, και αμφισβήτησε ότι μπορεί να εφαρμοστεί το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή», καθώς δεν υπάρχει επαρκής χώρος στις φυλακές.

Ο Γιώργος Ψυχογιός (ΣΥΡΙΖΑ) ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου κατακεραυνώνοντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει για την τραμπική της στροφή και χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ευθεία βολή στο κράτος δικαίου, στην νομιμότητα, στον ανθρωπισμό και το θεμελιώδες δικαίωμα στην αξιοπρέπεια αλλά και στην αποτελεσματική και σοβαρή διαχείριση ενός σύνθετου και δύσκολου ζητήματος». Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι γιγαντώνει την Ακροδεξιά και δηλητηριάζει την κοινωνία, ότι νομοθετεί κατά παράβαση του Συντάγματος και των βασικών διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας.

«Απαράδεκτο»

Η Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ) χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «απαράδεκτο, επαίσχυντο, άδικο, απάνθρωπο, ρατσιστικό και βαθιά ταξικό» και τόνισε: «Θεωρούμε προκλητικά απαράδεκτο τις φυλακίσεις ανθρώπων που δεν έκαναν κανένα κακό, όλων αυτών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις βόμβες των πολέμων, την καταστροφή και την εξαθλίωση, όλων αυτών που πέφτουν στα νύχια των κυκλωμάτων διακινητών, τα οποία δρουν και γιγαντώνονται πάνω στο έδαφος της δικής σας πολιτικής, όλων αυτών που γίνονται θύματα της πιο άγριας εκμετάλλευσης, ζουν και εργάζονται στη χώρα μας για χρόνια, αυτούς που παράγουν τεράστια κέρδη [...]».

«Μπορώ να σας πείσω να μην είστε ρατσιστής και εθνικιστής; Δεν είναι βέβαιο», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος (Νέα Αριστερά) προς τον κ. Πλεύρη και χαρακτήρισε το νομοσχέδιο απάνθρωπο, σημειώνοντας ότι σπρώχνει ακόμα περισσότερους ανθρώπους στην «γκρίζα ζώνη της παρανομίας», αναγκάζοντάς τους να δουλέψουν «μαύρα», αφού δεν τους παρέχεται νομική προστασία. Επίσης, τόνισε ότι «όσα συμβαίνουν σήμερα δεν είναι παρά αποτέλεσμα του ακροδεξιού παραληρήματος» και πρότεινε στον υπουργό «να μην ακολουθείτε τα χειρότερα, τα πιο απάνθρωπα παραδείγματα της ευρωπαϊκής ηπείρου».

«Αναίσχυντη βουβαμάρα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας) αναφέρθηκε, αρχικά, στη συνεχιζόμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ζητώντας από τον Θάνο Πλεύρη να τοποθετηθεί, με τον ίδιο να απαντάει ότι δεν είναι αρμοδιότητά του και την κ. Κωνσταντοπούλου να τον κατηγορεί για «αναίσχυντη βουβαμάρα». Και σημείωσε: «Δεν είναι το νομοσχέδιο αυτό υπό καμία έννοια μία προσθήκη ούτε στον νομικό μας πολιτισμό, ούτε στη δημοκρατική μας παράδοση, ούτε στο δίκαιο κρατικό κεκτημένο, ούτε στον πολιτισμό, άλλα πράγματα θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχετε αντιληφθεί ότι η ελληνική κοινωνία δεν “τσιμπάει” πλέον με αυτά [...]».

Ο Βασίλειος Γραμμένος (Ελληνική Λύση) επιφυλάχθηκε για τη στάση του κόμματος και ζήτησε ακόμα σκληρότερα μέτρα, χρησιμοποιώντας την ακραία ρητορική του κόμματος. Ο Νίκος Βρεττός (Nίκη), οδηγώντας τη συζήτηση σε πιο ακραία επίπεδα, ζήτησε να μπει στο Σύνταγμα πλαφόν για τον αριθμό των μεταναστών στη χώρα.

Ο κ. Πλεύρης, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο βάζει φρένο στην παράτυπη μετανάστευση, διασφαλίζει την ορθή απονομή της διαδικασίας ασύλου και απέρριψε την κριτική όσων χαρακτηρίζουν απάνθρωπα τις διατάξεις και απέρριψαν την κριτική πως πλέον άσυλο θα λαμβάνουν μόνο όσοι πραγματικά το δικαιούνται. Επικαλέστηκε τις ακροδεξιές πολιτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δηλώνοντας πως «δεν μπορώ στο όνομα ενός δήθεν ανθρωπισμού να δεχθώ τον απανταχού κατατρεγμένο για οικονομικούς λόγους και θέλω να έχω κανόνες».

● Ως νέος Λεωνίδας εμφανίστηκε ο Γιώργος Κοτρωνιάς της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή, επικαλούμενος με στόμφο την «εθνική και ιστορική ευαισθησία» του Θάνου Πλεύρη, ζητώντας του να απαλλάξει τις Θερμοπύλες από τους μετανάστες, απομακρύνοντας την εκεί δομή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στα απαράδεκτα σχόλια, χαρακτηρίζοντάς τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά. Και λίγα του είπε...