Ηχηρή πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά του αντεργατικού νομοσχεδίου για τους δημόσιους υπαλλήλους

Δυναμική ήταν η πορεία διαμαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων στην Πλατεία Συντάγματος, οι οποίοι σήμερα απεργούν, μετά από σχετικό κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να εναντιωθούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των εργαζομένων του Δημοσίου.

Οι εργαζόμενοι ερμηνεύουν το νομοσχέδιο ως μια νέα κυβερνητική επιχείρηση ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης και για αυτό ζητούν την άμεση απόσυρσή του.

Την στήριξή τους στην απεργιακή κινητοποίηση έχουν κάνει δια την παρουσίας τους στο Σύνταγμα πλήθος εργατικών σωματείων, συνδικάτων και ενώσεων.

Η απεργία και η πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται την στιγμή που εντός της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση από την Ολομέλεια του σχεδίου νόμου, σηματοδοτώντας και την επανέναρξη του νομοθετικού έργου μετά τις θερινές διακοπές των εργασιών της Βουλής.

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολό του από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην Επιτροπή «υπέρ» του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ. Κατά το νομοσχεδίου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια. Η Επιτροπή έκανε δεκτές νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ έχει επιφυλαχθεί κατά την σημερινή συνεδρίαση να καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις μετά την κοινοβουλευτική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.