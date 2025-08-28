Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.3° 28.8°
5 BF
29%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 25.6°
2 BF
49%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
4 BF
34%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
41%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
0 BF
31%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.1° 33.1°
1 BF
16%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.1° 27.7°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.1°
2 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
6 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.5° 24.7°
4 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
57%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
47%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 26.7°
2 BF
40%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.8°
2 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
28%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 25.5°
3 BF
46%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
4 BF
70%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
24°C
24.1° 24.1°
2 BF
32%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
Adedy_1020
EUROKINISSI

Ηχηρή πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά του αντεργατικού νομοσχεδίου για τους δημόσιους υπαλλήλους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Να αποσυρθεί άμεσα το αντεργατικό νομοσχέδιο ζητούν οι εργαζόμενοι.

Δυναμική ήταν η πορεία διαμαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων στην Πλατεία Συντάγματος, οι οποίοι σήμερα απεργούν, μετά από σχετικό κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να εναντιωθούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των εργαζομένων του Δημοσίου.

EUROKINISSI
EUROKINISSI

Οι εργαζόμενοι ερμηνεύουν το νομοσχέδιο ως μια νέα κυβερνητική επιχείρηση ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης και για αυτό ζητούν την άμεση απόσυρσή του.

EUROKINISSI
EUROKINISSI

Την στήριξή τους στην απεργιακή κινητοποίηση έχουν κάνει δια την παρουσίας τους στο Σύνταγμα πλήθος εργατικών σωματείων, συνδικάτων και ενώσεων.

EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η απεργία και η πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται την στιγμή που εντός της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση από την Ολομέλεια του σχεδίου νόμου, σηματοδοτώντας και την επανέναρξη του νομοθετικού έργου μετά τις θερινές διακοπές των εργασιών της Βουλής.

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολό του από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην Επιτροπή «υπέρ» του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ. Κατά το νομοσχεδίου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια. Η Επιτροπή έκανε δεκτές νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ έχει επιφυλαχθεί κατά την σημερινή συνεδρίαση να καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις μετά την κοινοβουλευτική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ηχηρή πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά του αντεργατικού νομοσχεδίου για τους δημόσιους υπαλλήλους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual