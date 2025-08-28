Κοζάνη: Θανατώνονται 200 πρόβατα λόγω ευλογιάς

Στον χώρο της κτηνοτροφικής μονάδας, για λόγους βιοασφάλειας, η θανάτωση και η ταφή τους • Μέτρα αποκλεισμού προκειμένου να μην μεταδοθεί ο ιός

Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς των προβάτων στην Τ.Κ. Πτελέας της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, μετά από αποτελέσματα των ειδικών εργαστηρίων του κράτους, με τους κτηνοτρόφους της περιοχής να επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες τους από την Τετάρτη. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία Κοζάνης θα προχωρήσει στην θανάτωση 200 προβάτων της συγκεκριμένης μονάδας.

Ο προϊστάμενος διεύθυνσης κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Θεόφιλος Καντζόγλου, δήλωσε ότι «για λόγους βιοασφάλειας η θανάτωση των ζώων και η ταφή τους θα γίνει στον περιβάλλοντα χώρο της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας».

Σε απόσταση 5 χιλιόμετρα πέριξ της μονάδας έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα αποκλεισμού προκειμένου να μην μεταδοθεί ο ιός της ευλογιάς, ενώ έχουν απαγορευθεί για οποιοδήποτε λόγο όλες οι μετακινήσεις ζώων από τις εκτροφές σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Στην ανακοίνωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας προς τους εκτροφείς προβάτων τονίζεται ότι «μέχρι νεωτέρας τα ζώα σε όλη την ΠΕ Κοζάνης ΘΑ παραμένουν αποκλειστικά εντός της μονάδας».

Τέλος διευκρινίζεται ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο (ούτε με επαφή με μολυσμένα ζώα, ούτε με κατανάλωση κρέατος, γάλακτος κλπ.) επίσης δεν μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων αλλά το νόσημα προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά τα πρόβατα που είναι πολύ ευαίσθητα.