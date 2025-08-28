«Φέσι» 1.000.000 ευρώ στον Δήμο Αθηναίων από την εταιρεία που διαχειριζόταν το πάρκινγκ της πλ. Κοτζιά

Στην αποβολή της εταιρείας που διαχειριζόταν μέχρι πρότινος το υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Οπως αποκάλυψε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος, η εταιρεία έχει αφήσει «φέσι» ένα εκατ. ευρώ, με τον Χάρη Δούκα να ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων θα επιμείνει με νομικές ενέργειες για την είσπραξη των οφειλομένων.

Σύμφωνα με το ιστορικό που παρουσίασε ο κ. Δούκας, με βάση τη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των δύο πλευρών το 1994 για το πάρκινγκ και την κατασκευή του, συμφωνήθηκε η εταιρεία να καταβάλλει στον Δήμο το 5% των ακαθάριστων εσόδων της για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας του και το 10% για τα επόμενα 27 έτη. Το υπόγειο πάρκινγκ ξεκίνησε να λειτουργεί το 1996, όμως –σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο– από το 2013 και μετά η εταιρεία σταμάτησε να καταβάλλει το συμφωνηθέν 10%. Στις 28 Μαρτίου 2024 η δημοτική αρχή ενημερώθηκε ότι η οφειλή της εταιρείας έφτασε το 1 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, όλο αυτό το διάστημα, το πάρκινγκ λειτουργούσε κανονικά και τα εισπραττόμενα χρήματα διαβιβάζονταν σε τράπεζα της Ιρλανδίας! Στις 20 Αυγούστου ο Δήμος Αθηναίων ενημερώθηκε ότι μπορεί να παραλάβει το υπόγειο πάρκινγκ, κάτι που έγινε πράξη στις 22 Αυγούστου.

Τα παραπάνω αποκαλύφθηκαν στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση της χθεσινής συνεδρίασης. Επικαλούμενος πληροφορίες από τη δημοτική νομική υπηρεσία, ο δήμαρχος ανέφερε ότι μεταξύ 2019 και 2023 διακόπηκαν οι νομικές ενέργειες από πλευράς του Δήμου Αθηναίων για την είσπραξη των οφειλομένων. Υπό αυτό το δεδομένο, προανήγγειλε εσωτερική διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπήρξε έντονη αντίδραση από την πλευρά του τέως δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, που αντέτεινε ότι δεν υπήρξε καμία στασιμότητα στις διεκδικήσεις των οφειλομένων και απαίτησε να του ζητηθεί συγγνώμη. «Συγγνώμη γιατί αδικηθήκατε» ζήτησε αργότερα από τον κ. Μπακογιάννη ο προϊστάμενος της νομικής διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Γεωργακαράκος, ο οποίος διευκρίνισε ότι είχαν όντως γίνει ενέργειες για να εισπραχθούν τα οφειλόμενα ποσά της εταιρείας κατά τα έτη 2022 και 2023, ωστόσο οι κινήσεις αυτές έγιναν από την οικονομική υπηρεσία, επομένως δεν συμπεριλήφθηκαν στην αλληλογραφία της νομικής υπηρεσίας και παρέλειψε να ενημερώσει τη δημοτική αρχή.