Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.3° 28.8°
5 BF
29%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 25.6°
2 BF
49%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
4 BF
34%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
41%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
0 BF
31%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.1° 33.1°
1 BF
16%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.1° 27.7°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.1°
2 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
6 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.5° 24.7°
4 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
57%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
47%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 26.7°
2 BF
40%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.8°
2 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
28%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 25.5°
3 BF
46%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
4 BF
70%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
24°C
24.1° 24.1°
2 BF
32%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
via_anilikwn_1020

Νέο επεισόδιο βίας ανηλίκων: Ξυλοκόπησαν άγρια 15χρονο στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Άγνωστα τα αίτια του βάρβαρου περιστατικού.

Θύμα ξυλοδαρμού από τρεις συνομήλικούς του κατήγγειλε ότι έπεσε 15χρονος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης, έξω από κατάστημα που ήταν εκτός λειτουργίας.

Για άγνωστη αιτία, δύο 15χρονοι κι ένας 16χρονος επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας στον παθόντα την ώρα που βρισκόταν στο σημείο με την παρέα του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το θύμα απευθύνθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μετά την καταγγελία στην οποία προέβη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους, όπως επίσης τους κηδεμόνες τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι (σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης), ενώ για τους συλληφθέντες κηδεμόνες θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νέο επεισόδιο βίας ανηλίκων: Ξυλοκόπησαν άγρια 15χρονο στη Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual