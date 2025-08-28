Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.3° 28.8°
5 BF
29%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 25.6°
2 BF
49%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
4 BF
34%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
41%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
0 BF
31%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.1° 33.1°
1 BF
16%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.1° 27.7°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.1°
2 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
6 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.5° 24.7°
4 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
57%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
47%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 26.7°
2 BF
40%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.8°
2 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
28%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 25.5°
3 BF
46%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
4 BF
70%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
24°C
24.1° 24.1°
2 BF
32%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου | (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Νεκρά δύο ανήλικα στην Καστοριά από τροχαίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε για ακόμη μια φορά στου ελληνικούς δρόμους, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να γράφεται γύρω στις 5:50 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό συμβάν.

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός άνδρας και μία νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικοι ηλικίας περίπου 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Μετά από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νεκρά δύο ανήλικα στην Καστοριά από τροχαίο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual